Благовещенск, 4 июля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Наезд на ребёнка совершил в Благовещенске автобус ПАЗ. ДТП произошло на пешеходном переходе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе управления ГИБДД Благовещенска.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

Читайте также: В ДТП с иномаркой и велосипедистами в Подмосковье погиб один человек

Семилетний мальчик ехал через дорогу на велосипеде и был сбит автобусом. Ребёнок получил травмы.

«С наступлением тепла на территории Благовещенска зарегистрировано уже 18 ДТП с участием велосипедистов, в восьми ДТП травмированы люди, пятеро из которых — дети», — отметили в госавтоинспекции Благовещенска.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Подмосковье владелец иномарки сбил группу велосипедистов, один человек скончался.