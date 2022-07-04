Ташкент, , 09:48 — REGNUM В парламенте Узбекистана предложили продлить общественное обсуждение проекта поправок в конституцию республики, сообщила 4 июля законодательная палата.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В конце июня законопроект о поправках в конституцию был внесен на рассмотрение в законодательную палату, одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в город Нукус, где 1 июля состоялись беспорядки. Сотни людей собрались на рыночной площади и пытались захватить органы власти Каракалпакии. Причиной стало, как разъяснили в МВД, недопонимание по вопросам конституционных реформ, проводимых в Узбекистане.

Встретившийся с представителями парламента автономии президент пообещал не менять положения статей конституции, касающиеся Каракалпакии.

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