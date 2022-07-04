Черекский район, Кабардино-Балкария, , 09:48 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в ночь на 4 июля произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,7. По предварительным данным, разрушений и жертв нет, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Землетрясение Martin Luff

Сейсмособытие произошло на территории Черекского района. Слабые подземные точки здесь ощущались в 03:10.

«По информации Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, произошло сейсмособытие магнитудой 4,7 на территории Черекского района, глубина 16 км», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 июля землетрясение магнитудой 3,8 также произошло у берегов Камчатки в акватории Тихого океана. Сейсмособытие зафиксировано на глубине 70 км, в 88 км от села Никольское Алеутского района и в 69 км от береговой линии.