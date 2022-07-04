Черекский район, Кабардино-Балкария, 4 июля 2022, 09:48 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в ночь на 4 июля произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,7. По предварительным данным, разрушений и жертв нет, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сейсмособытие произошло на территории Черекского района. Слабые подземные точки здесь ощущались в 03:10.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 июля землетрясение магнитудой 3,8 также произошло у берегов Камчатки в акватории Тихого океана. Сейсмособытие зафиксировано на глубине 70 км, в 88 км от села Никольское Алеутского района и в 69 км от береговой линии.