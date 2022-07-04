Иркутск, , 09:46 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области 4 июля известило о новых трагедиях на воде. В первые дни июля 2022 года в регионе погибли двое.

Трагедия на воде, Иркутская область. Работа спасателей МЧС

Последний случай гибели человека при купании зарегистрирован в воскресенье 3 июня. В 18:00 местного времени в Главное управление МЧС России по Иркутской области поступило сообщение о происшествии на водном объекте. На карьере в пяти километрах от населенного пункта Большая Речка Иркутского района утонул мужчина 1984 года рождения.

По словам очевидцев, он зашёл в воду и поплыл, а в 30 метрах от берега внезапно скрылся из виду. Глубина в предполагаемом месте утопления составляла около пяти метров. Водолазами Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России тело было поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В то же день на реке Китой в Ангарском районе были завершены поисковые работы мужчины 1962 года рождения, который вечером 1 июля переплывал реку в районе песчаной косы и не выплыл на берег. Тело утонувшего было обнаружено на глубине 3,5 метра в 20 метрах от берега.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2022 года в Приангарье утонули трое несовершеннолетних.

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