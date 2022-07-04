Кишинёв, , 09:46 — REGNUM Неизвестный утром 4 июля позвонил в дежурную службы полиции Кишинёва и сообщил, что здание столичного аэропорта «заминировано». Об этом сообщает пресс-служба пограничной полиции Молдавии.

Машины молдавской полиции и службы охраны. Аэропорт Кишинева Jekader

«Все пассажиры были эвакуированы из аэропорта в период проверки в целях обеспечения их безопасности», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на территории аэропорта усилили меры безопасности. На место прибыли сотрудники экстренных службы и сапёры. Вместе с тем была создана группа следователей для выявления личности звонившего.

В пограничной полиции пообещали впоследствии сообщить подробности происшествия.