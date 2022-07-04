Ярославль, , 09:50 — REGNUM В Ярославле власти, совместно с полицией начали убирать электросамокаты с улиц города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

В Ярославле электросамокаты грузят в эвакуатор и увозят в специальное место хранения city-yaroslavl.ru

Власти считают, что самокаты размещены на улицах незаконно, в нарушение правил благоустройства. Мэрия пыталась легализовать самокаты, сделав для них специальные парковки. Однако аукцион наих строительство сорвался из-за жалобы в ФАС. Повторный аукцион состоится 28 июля.

«В целом у нас получилась такая ситуация. Организации привезли в город самокаты, разместили их, как им удобно, и подключили приложения, чтобы жители пользовались. Поступает большое количество жалоб от жителей, которые сообщают о свалках самокатов по всему городу, особенно в центральной части, где много туристов. Нам поставлена задача данную проблему урегулировать. Для этого был разработан ряд нормативно-правовых актов, на которые мы сейчас опираемся», — сообщил начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля Дмитрий Веселов.

В мэрии напомнили, что места стоянок для средств индивидуальной мобильности давно определены распоряжением мэрии. Территории, на которых запрещено кататься на электросамокатах также известны.

«Мы надеемся, что сейчас операторы соберут все документы, подадут заявки и без проблем пройдут аукцион. Также отмечу, что сейчас город не получает никаких денежных средств в бюджет от размещения самокатов. По итогам проведенного аукциона данный вопрос будет урегулирован», — отметил Дмитрий Веселов.

За эвакуацию электросамокатов с незаконных парковок отвечают специалисты районных администраций, а перевозят технику в специальное место хранения сотрудники «Горзеленхозстроя».

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