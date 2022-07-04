Ульяновск, 4 июля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Ульяновской области стартовала VIII Всероссийская летняя Универсиада. В церемонии открытия приняли участие министр спорта России Олег Матыцин и ульяновский губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

https://ulgov.ru/ Открытие Всероссийской летней Универсиады в Ульяновске

Торжественная церемония летней Универсиады, которая проходит в России в восьмой раз, состоялась 3 июля в Ульяновске на центральном стадионе «Труд» имени Льва Яшина. В состязаниях принимают участие команды из более чем 70 регионов, представляя свыше 170 вузов. Спортивную честь Ульяновской области защищают почти 90 студентов из пяти вузов.

Открывая мероприятие, глава минспорта России Олег Матыцин выразил уверенность, что она позволит «каждому участнику, гостю, зрителю почувствовать себя частью великой спортивный страны с безграничными возможностями». Участников Универсиады он назвал спортивным будущим России.

«Нам всем необходимо быть единой командой, чтобы преодолеть сложности, и спорт является в этом надёжной подмогой», — сказал глава федерального спортивного ведомства, пожелав «студентам быть патриотами своей страны, побеждать честно, всегда помнить своих учителей, кто дал образование и первые уроки в спорте» .

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поблагодарил спортивное руководство страны за доверие региону в проведении данного крупного события.

«Я благодарю […] за то, что дали возможность посмотреть выступление ведущих молодых спортсменов России. Желаю всем участникам показать свои лучшие спортивные качества, судьям — хорошего судейства, а зрителям — получить максимальное удовольствие», — подчеркнул Алексей Русских.

Участники финалов определились по итогам региональных отборочных туров среди студентов. Для проведения состязаний на спортивных объектах были закуплены инвентарь и оборудование для каждого вида спорта. В дальнейшем они будут переданы в пользование профильным спортивным школам и федерациям.

https://ulgov.ru/ Открытие Всероссийской летней Универсиады в Ульяновске

Отметим, что ранее в Ульяновской области прошёл всероссийский образовательный форум волонтёров в сфере физической культуры и спорта. В течение четырёх дней организованы лекции, мастер-классы, групповая и самостоятельная работа над проектами и инициативами, а также встречи с экспертами и дискуссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область выбрана основной площадкой проведения церемонии открытия VIII летней Универсиады и соревнований по шести видам спорта: шахматы, бадминтон, бокс, греко-римская борьба, спортивное ориентирование и тхэквондо. Соревнования пройдут с 4 по 15 июля. Вход на спортивные состязания свободный.