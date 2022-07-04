Сари-Пуль, Афганистан, 4 июля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Ряд волонтёров, которые уже четыре дня в отдалённых и труднодоступных районах Афганистана оказывают помощь беженцам «Балхабской войны», обеспокоены детскими смертями. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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Те, кто побывал в местностях Хазарчашма, Дузданчашма, Сарсалах, Абкуль, Гандеджи, Сохта, Зардсанг, Питаб и Пудина уезда Якавланг провинции Бамиан, говорят, что перемещённые балхабцы сталкиваются с множеством проблем, таких как нехватка еды, крова, одежды, одеял.

Гуманитарные работники, которые не хотят называть своих имен, добавляют, что большинство перемещённых детей и пожилых людей в этих районах заразились диареей, простудой и кожными заболеваниями из-за холодной погоды, нехватки еды, отсутствия чистой питьевой воды, крова.

Один из этих гуманитарных работников сообщил изданию, что если переселенцам не будет оказана гуманитарная и медицинская помощь, дети и пожилые люди умрут от болезней.

В опубликованной в социальных сетях видеозаписи переселенки из Балхаба говорится, что её муж был убит, а дети погибли в пути из-за голода и холода. Эта женщина теперь укрылась одна в горах и просит благотворительные организации прислать срочную гуманитарную помощь, чтобы спасти её и других перемещенных лиц, которым грозит гибель.

Следует напомнить, что несколько дней назад местные источники подтвердили, что младенец, родившийся у беременной беженки в горах, умер из-за отсутствия медицинского обслуживания, а её собственное состояние оценивается как критическое.