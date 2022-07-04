Горно-Алтайск, , 09:44 — REGNUM На алтайском курорте «Манжерок» открыли тематический парк «Хранитель Большого Алтая», посвящённый истории региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе курорта, парк не имеет аналогов в России.

Парк «Хранитель Большого Алтая» Пресс-службе курорта «Манжерок»

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин на открытии напомнил, что Большой Алтай охватывает части территории России, Монголии, Казахстана, Китая и Киргизии.

«На ней проживают представители более 200 национальностей, включая славянские, тюркские и монгольские народы. И новый тематический парк символизирует общность всех этих народов, их духовную связь и общие исторические корни», — отметил он.

В парке установлены шесть монументальных скульптур, которые рассказывают об истории зарождения древних культур и цивилизаций. Главной композицией стало каменное изваяние Кезер таш, посвящённый герою алтайского героического эпоса «Маадай Кара» — баатыру Когудей-Мергену.