Москва, , 09:44 — REGNUM Американская фармацевтическая компания MSD намерена перестать поставлять в Россию свои вакцины от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита. Об этом уведомлены контрагенты, сообщает 4 июля со ссылкой на участников рынка издание «Коммерсантъ».

Вакцина (с) Пресс-служба правительства Челябинской области

MSD предупредила, что прекратит поставки препаратов «Варивакс» и М-М-Р II. Собеседники издания отмечают, что по закону прекращение поставок возможно только через год после уведомления об этом российского Минздрава.

В самой компании изданию заявили, что «прилагают все усилия» для обеспечения поставок жизненно важных препаратов и вакцин, альтернативы которым в России нет.

Следовательно, MSD может прекратить поставлять не только вакцины, но и те препараты, у которых есть аналоги в стране. Всего таких препаратов 25, отмечает издание.

«Некоторые препараты MSD лидируют по объёму поставок в деньгах, вряд ли их поставки будут сокращены», — говорится в публикации.

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