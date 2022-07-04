Воронеж, 4 июля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Знаменитую композицию группы «Сектор Газа» «Туман» в симфонической версии исполнили музыканты Воронежского академического симфонического оркестра на видовой площадке «Сабуров Холл» в Воронеже, об этом сообщил департамент культуры Воронежской области.

Фото из архива Воронежской филармонии. Воронежские музыканты исполняют песню группы «Сектор Газа»

Воронежские музыканты таким образом поддержали акцию артистов академического симфонического оркестра Донецкой филармонии, которые также на крыше исполнили композицию этой же группы «Пора домой».

«Когда увидел как симфонический оркестр сыграл наш воронежский «Сектор газа» на крыше Донецкой филармонии, попросил наших артистов поддержать эту славную историю. Мы обязательно пройдём этот путь через туман!» — прокомментировал губернатор Александр Гусев инициативу музыкантов.

«Композицию выбрали не случайно: в первую очередь, хотели быть созвучными Донецкому оркестру, к тому же Юрий Хой для воронежцев — фигура знаковая. В произведении, которое мы исполняем, есть такие слова: «… И мы пройдём опасный путь через туман…». Сейчас они обретают особый смысл: мы верим в то, что непростое время закончится, и мы вместе преодолеем этот «опасный путь». Очень надеемся, что наше начинание подхватят коллективы из других регионов, доказав тем самым огромную объединяющую силу музыки», — отметила художественный руководитель Воронежской филармонии Ирина Авралева.

Отметим, что за восемь лет коллективы Воронежской филармонии неоднократно проводили концерты в поддержку Донбасса, в 2015 году в Воронеже выступил Луганский академический симфонический оркестр.