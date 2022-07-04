Иркутск, 4 июля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 4 июля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8692 человек, за последние сутки скончался один пациент.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 296 244 (+47 за сутки), хотя ещё накануне было +75.

Госпитализированы 258 (+8 за последние сутки). В то же время выздоровели 292 104 пациента (+61 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 703 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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