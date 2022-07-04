Красноярск, 4 июля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Красноярском крае в ближайшие сутки прогнозируются небольшие дожди, возможна гроза. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июля в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию от Гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

В некоторых районах края температура воздуха днём достигнет +30 °С.

Спасатели просят жителей края соблюдать меры безопасности во время отдыха у водоёма, купаться только в специально оборудованных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к концу текущей недели снизится температура воздуха, став более комфортной.

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