Париж, 4 июля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. После недолгого пребывания в министерстве по связям с парламентом бывший министр здравоохранения Оливье Веран станет представителем правительства Франции, передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Бывший депутат, невролог по образованию, заменит нынешнего пресс-секретаря Оливию Грегуар, которая также является депутатом от Парижа, которая, как ожидается, присоединится к министерству экономики и финансов.

При правительстве Жана Кастекса Оливия Грегуар была государственным секретарем, отвечающим за социальную экономику. Она будет отвечать за работу по двум направлениям: малые и средние предприятия, а также торговлю, ремесла и туризм.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр страны Элизабет Борн должны провести скорую кадровую перестановку в правительстве.