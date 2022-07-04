Мадрид, 4 июля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Историк Фернандо Гарсия де Кортасар, лауреат Национальной премии по истории 2008 года, умер в больнице Ла Лус в Мадриде в возрасте 79 лет. Об этом пишет агентство EFE.

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Он был госпитализирован 30 мая в связи с перфорацией кишечника.

Фернандо Гарсия де Кортасар был автором семидесяти книг и энциклопедий, таких как десятитомный труд «История на месте». Он также писал об истории в многочисленных статьях в прессе и для нескольких телевизионных сериалов, таких как «Воспоминания об Испании».