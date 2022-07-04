Уфа, 4 июля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Закон о границе между Башкирией и Татарией подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Отмечается, что работы по описанию местоположения административно-территориальной границы между Башкирией и Татарией завершены, стороны подписали соответствующее соглашение.

По слова председателя государственного собрания региона Константин Толкачев, никаких разногласий по этому поводу с Татарией нет.

«Фактически принятый нами закон является логическим завершением большой работы по уточнению границы. Процесс был довольно сложным: приходилось работать с архивами, использовать в том числе картографические материалы 1986−1996 годов. Отмечу, что ни один населенный пункт, ни одно муниципальное образование Башкирии в результате уточнения не уменьшились в размерах. Более того, границы нашей республики даже чуть расширились», — приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что общая протяженность границы между Башкирией и Татарией составляет 498,8 километра. Башкирия граничит с шестью регионами. Уже уточнены границы с Пермским краем, Челябинской и Свердловской областями, Удмуртией, Татарией.

«Аналогичная работа сейчас ведется с Оренбургской областью. Четкое описание границ между субъектами Российской Федерации с включением информации в Единый государственный реестр недвижимости упрощает ведение хозяйственной деятельности и положительно сказывается на инвестиционной привлекательности регионов», — пояснил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что данные о границе подлежат включению в Единый государственный реестр недвижимости.