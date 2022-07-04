Тегеран, , 09:36 — REGNUM Власти Ирана серьезно настроены на достижение соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговореа с французским коллегой Катрин Колонна.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Путь к дипломатии открыт. Мы настроены серьезно и честно на то, чтобы добраться до конечной точки [в достижении] стабильного соглашения [по восстановлению СВПД]», — цитирует его агентство ISNA.

Он добавил, что Тегеран «всегда придерживался своих обязательств» и ожидает от противоположной стороны аналогичных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его катарский коллега Мухаммед бен Абдулрахман бен Джассим Аль Тани обсудили переговоры по ядерной программе.

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