Копенгаген, 4 июля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Среди убитых при стрельбе в Копенгагене оказался гражданин России. Об этом сообщил начальник полиции города.

Цитата из к/ф «Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2005. Россия Стрельба

Как рассказал полицейский, среди трёх убитых находится гражданин России. Мужчине было 47 лет, он постоянно проживал в Дании.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами стрельбы стали три человека, ещё трое получили ранения в торговом центре в столице Дании городе Копенгагене.