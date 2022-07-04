* талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 09:34 — REGNUM В афганской провинции Тахар расстреляли племенного старейшину. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

Согласно источникам, это произошло в ночь на 3 июля в кишлаке Тудан-ва-Шамар, близ города Талукан, административного центра провинции.

По данным собеседников издания, старейшину звали Иззатулла, он также был главой местного совета. Ему было 55 лет, и у него было несколько детей. Также он воевал с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при первом раунде борьбы с ними.

Добавим, что с наступлением тёплого времени года и усилением сопротивления талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) афганские граждане считают, что избиения, пытки и аресты мирных жителей, бывших солдат и гражданских чиновников предыдущего режима выходят на первый план действий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по всей стране.