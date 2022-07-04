Элиста, 4 июля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 16 человек, выписаны с выздоровлением 14 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 4 июля.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

В настоящее время стационарное лечение получают 12 пациентов с COVID-19. Состояние одного человека врачи оценивают как тяжёлое.

За весь период пандемии в Калмыкии подтвержден 51 891 случай заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 50 876 пациентов. Не справились с коронавирусом 843 человека.