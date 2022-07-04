Кемерово, 4 июля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Кемерове из-за непогоды утром сегодня, 4 июля, произошла задержка самолётов. Не смогли приземлиться как минимум четыре воздушных судна.

Туман

«Все рейсы задерживаются из-за тумана», — сообщили сайту VSE42. Ru в справочной аэропорта.

С задержкой вылетели пассажиры в Москву и Красноярск.

Согласно данным онлайн-табло, задерживаются рейсы из Новосибирска и Москвы.

По данным кемеровского гидрометцентра, сегодня, 4 июля, в Кузбассе ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, утром местами туманы.