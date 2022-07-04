Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM В водоёмах Санкт-Петербурга на прошедших выходных нашли тела троих утонувших. О погибших в воде очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Пляж в Зеленогорске под Петербургом ИА REGNUM

Так, одного человека обнаружили недалеко от моста Красный Судостроитель, перекинутого через реку Охта. На место прибыли спасатели и достали из реки тело. Очевидцы запечатлели этот момент на видео.

Кроме этого, молодой мужчина утонул на Безымянном озере в Красном Селе. Свидетели случившегося отметили, что человека достали из водоёма, но уже было поздно. Еще одного утопленника достали на Орловском карьере.

Напомним, на прошедших выходных в одном из водоёмов района Озерки утонула девятилетняя девочка. Мать ребёнка отвлеклась на несколько минут, а затем уже не смогла найти свою дочь.

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