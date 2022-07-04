Донецк, 4 июля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Петровский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 4 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 09:05 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено семь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские вооружённые формирования подвергли артиллерийским обстрелам Киевский район Донецка, Макеевку и Александровку.