Нальчик, 4 июля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии выявлен факт хищения бюджетных денежных средств в размере 2,5 млн рублей при строительстве футбольного поля в Чегемском районе. В совершении хищения подозревают директора строительной компании, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Gazprom.ru Футбольное поле

Как стало известно, директор коммерческой фирмы заключил в 2018 году договор с одним из муниципальных казенных учреждений Чегемского района. В контракте говорилось, что он обязался поставить комплект искусственного покрытия для футбольного поля. Компании были перечислены 10,8 млн рублей.

Однако впоследствии оказалось, что поставленный фирмой комплект искусственного футбольного покрытия не соответствует техническим характеристикам, указанным в контракте. Руководство компании завысило стоимость на 2,5 млн рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.