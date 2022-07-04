Ереван, 4 июля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении опровергает обвинения Баку в обстреле азербайджанских позиций на границе двух республик. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба армянского военного министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

В Ереване отреагировали на обвинения, что позиции ВС Азербайджана в Кельбаджарском районе были обстреляны из крупнокалиберного оружия.

«Минобороны Азербайджана распространило сообщение о том, что в ночь с 3 на 4 июля подразделения ВС РА открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, что не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В минобороны Армении отмечают, что ситуация на границе остаётся относительно стабильной и находится под контролем армянских ВС.

Стоит отметить, что в последние месяцы участились случаи обвинений Баку в адрес Еревана об обстреле позиций. Каждый раз В Армении отрицают эти обвинения.