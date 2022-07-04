Ярославль, , 09:38 — REGNUM В Ярославле бизнесмен Роман Емельянов захотел купить скандально-известное здание бывшей бани №2 на улице Большой Октябрьской.

Здание бывшей бани №2 на улице Большой Октябрьской в Ярославле yarnews.net

Публичные слушания по внесению изменений в Генплан Ярославля прошли 28 июня. Городские власти пытались присоединить к участку под баней соседний и поменять его назначение. Но жители проголосовали против.

А уже 1 июля бизнесмен из Ярославля Роман Емельянов обратился к собственнице здания бани Анастасии Озеровой.

«На протяжении уже более 3 лет Вами данный объект не эксплуатируется. Также из общедоступных источников стало известно, что Вы имеете намерение снести здание бани и построить на её месте жилой дом, против чего выступает общественность. В связи с вышеуказанными обстоятельствами прошу Вас не идти наперекор мнению жителей моего родного города и рассмотреть возможность продажи мне указанных объектов недвижимого имущества (земельного участка и здания бани) для сохранения их для ярославцев с оставлением функционального назначения указанных объектов, а именно — реконструкции и ремонта для использования в качестве общественной бани», — написал ярославский бизнесмен в письме.

В личной беседе с корреспондентом ИА REGNUM Роман Емельянов подробнее рассказал о своём решении.

«Я занимаюсь бизнесом давно, прекрасно понимаю, что и баня, и коммунальные услуги — тоже экономика, тоже деньги, было желание развивать. Не единожды подчёркивал, что я ярославец, что я умею слушать и слышать. Решение о покупке бани принято не с бухты барахты, оно принято взвешенно и есть бизнес-план именно развития бани. Это еще и часть туризма, как никак. С партнёром обсудили, он «за», я «за», никаких противоречий нет. Выкупить баню и развивать как баню, готовы. Официальное письмо нынешним собственникам отправлено, вы его видите. Их ответ обязательно сообщу без коммерческих подробностей. Ломать не строить, хочу им напомнить, но баня городу нужна и значит будем стараться», — сообщил бизнесмен.

Сама Анастасия Озерова пока никак не отреагировала на предложение Емельянова.

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