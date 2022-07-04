Ак-Довурак, Тыва, 4 июля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В деле об убийстве 9-летней девочки в городе Ак-Довурак в Туве появился обвиняемый. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Туве Обвиняемый в убийстве падчерицы. Тува

Тело ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой было найдено у себя дома 28 июня. Прибывшие на место криминалисты установили, что к преступлению причастен 39-летний отчим девочки.

«По версии следствия, 28 июня 2022 года в квартире по месту проживания мужчина из-за плача малолетней падчерицы нанес несколько ударов кулаком по голове последней, которая от полученных телесных повреждений скончалась в этот же день», — отметили в управлении.

Добавим, что девочка родилась с детским церебральным параличом и не могла самостоятельно передвигаться. Обвиняемому суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.