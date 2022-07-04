Брюссель, , 09:27 — REGNUM Европейский инвестиционный банк, кредитный орган Европейского союза, предлагает использовать структуру финансирования, ранее примененную во время пандемии COVID-19, для восстановления Украины с объемом инвестиций до 100 млрд евро, как следует из документа, с которым ознакомилось агентство Reuters. Об этом оно сообщает 4 июля.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Трастовый фонд ЕС-Украина E-U GTF сначала планирует получить 20 млрд евро в виде взносов от стран ЕС и из бюджета ЕС в форме грантов, кредитов и гарантий.

В документе отмечается, что гарантии, в частности, будут иметь мультипликативный эффект и приведут к осуществлению инфраструктурных проектов на общую сумму около 100 миллиардов евро.

Предложение ЕИБ будет представлено в понедельник 4 июля, в первый день международной конференции по восстановлению Украины в Швейцарии, целью которой является предоставление Украине помощи и ресурсов.

ЕИБ предлагает создать фонд, аналогичный тому, что использовался во время пандемии COVID-19, для гарантированного финансирования малых и средних компаний.

Фонд мог бы содействовать восстановлению мостов или реконструкции систем водоснабжения и канализации.

Проекты фонда также могут быть направлены на помощь экспорту Украины или ее энергетическую и цифровую инфраструктуру. ЕИБ или банки развития смогут использовать средства фонда или его гарантии для инвестиций.

Фонд также призван стимулировать частный бизнес, который, скорее всего, считает инвестирование в Украину слишком рискованным.

Сначала свое согласие на план должна дать Европейская комиссия, а затем его должны одобрить большинство стран ЕС. После этого они решат, будут ли вносить свой вклад в предлагаемый фонд.

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