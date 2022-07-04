Донецк, 4 июля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 9:05 с позиций в Красногоровке обстрелян Петровский район Донецка. По нему выпущено семь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская артиллерия обстреляла Александровку.