Ульяновск, , 09:27 — REGNUM В Вешкаймском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Об этом сообщает региональная прокуратура по итогам антикоррупционной проверки.

Увеличение зарплаты ИА REGNUM

Надзорное ведомство установило, что директор Бекетовской школы издала приказы о повышении своей знакомой, замещавшей должность документоведа, ставки по зарплате за якобы отработанный полный рабочий день, неправомерно завладевав перечисленными средствами.

По версии прокуратуры, с января 2020 года по январь 2022 года бюджету Вешкаймского района был причинён ущерб на 115 тыс. рублей.

По итогам рассмотрения материалов прокурорской проверки в отношении руководителя образовательного учреждения возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске передано в суд уголовное дело в отношении двух сотрудников школы-интерната, которых обвинили в ущербе на 7,5 млн рублей.

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