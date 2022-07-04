Ульяновск, 4 июля 2022, 09:27 — REGNUM В Вешкаймском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Об этом сообщает региональная прокуратура по итогам антикоррупционной проверки.
Надзорное ведомство установило, что директор Бекетовской школы издала приказы о повышении своей знакомой, замещавшей должность документоведа, ставки по зарплате за якобы отработанный полный рабочий день, неправомерно завладевав перечисленными средствами.
По версии прокуратуры, с января 2020 года по январь 2022 года бюджету Вешкаймского района был причинён ущерб на 115 тыс. рублей.
По итогам рассмотрения материалов прокурорской проверки в отношении руководителя образовательного учреждения возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске передано в суд уголовное дело в отношении двух сотрудников школы-интерната, которых обвинили в ущербе на 7,5 млн рублей.
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