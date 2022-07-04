Тюмень, , 09:26 — REGNUM В Тюмени устанавливаются лица, причастные к стрельбе по окнам многоэтажного дома в Тюменской слободе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Многоэтажный дом Mil.ru

О стрельбе в минувшие выходные сообщили жители многоквартирных домов по улице Протозанова. Некто из соседнего дома устроил стрельбу по их окнам. Пострадавших нет.

По факту возбуждено административное дело по статье 7.17 КоАП («Уничтожение или повреждение чужого имущества»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области житель посёлка Мартюш 3 июля устроил стрельбу во дворе жилого дома.

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