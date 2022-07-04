Базарак, Афганистан, 4 июля 2022, 09:26 — REGNUM Маулави Кадратулла, губернатор «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Панджшер, подал в отставку из-за занятия солдатами группировки деревень, жилых домов, мечетей и школ провинции.
Надёжный источник из числа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил газете «8 Собх», что маулави Кадратулла подал прошение об отставке премьер-министру правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) некоторое время назад, но она не была принята.
Источники добавляют, что после этой акции маулави Кадратуллы некоторые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили жилые дома.
Также отмечается, что пришлые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не доверяют местным талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не подчиняются приказам губернатора.
Маулви Кадратулла официально ничего не сообщил об этих заявлениях.