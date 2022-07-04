Ростов-на-Дону, 4 июля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Делегация Ростовской области принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2022», которая стартовала в Екатеринбурге сегодня, 4 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Donland.ru «Ростовская область. Импортозамещение. Наш ход»

«Ростовская область. Импортозамещение. Наш ход» — под таким девизом донской край представит потенциал по импортозамещению в сфере промышленного производства. Делегацию региона возглавил донской губернатор Василий Голубев.

Павильон Ростовской области представлен в виде шахматной доски, символизирующей поле для импортозамещения. Каждая шахматная фигура выступает в роли одной из ключевых отраслей промышленности региона. Также представлена техника «Ростсельмаша».

ИА REGNUM сообщало, что страной-партнёром XII международной промышленной выставки «Иннопром» стал Казахстан. Основной темой «Иннопрома» стал «Промышленный переход от вызовов к новым возможностям». Участие в выставке принимают около 30 стран.