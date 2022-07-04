Самара, , 09:31 — REGNUM Новым руководителем департамента образования Самары стала бывший директор школы Ирина Коковина. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба городской администрации.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что глава Самары Елена Лапушкина представила нового руководителя департамента образования на общегородском совещании.

Отмечается, что ранее Коковина занимала должность директора школы №3 в Промышленном районе города, является депутатом совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары, председателем общественной организации «Объединение руководителей общеобразовательных учреждений» г. Самары. Входит в состав общественного совета при комитете по образованию Самарской губернской думы и экспертной группы по аттестации руководителей образовательных организаций.

Сообщается, что она является почетным работником общего образования России, была награждена почетным знаком Самарской губернской думы «За служение закону», госнаградой Благодарностью президента России, почетным знаком городского округа Самары «За многолетний безупречный труд на благо города Самары III степени».

Отмечается, что в 1985 году Коковина стала выпускницей Куйбышевского государственного университета по специальности «Математика», в 1997 году окончила Самарский государственный педагогический университет по специальности «Менеджмент в социальной сфере».