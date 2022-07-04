Мадрид, 4 июля 2022, 09:26 — REGNUM Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о вероятности очень тяжелой зимы на фоне проблем с простаками российского газа, пишет газета La Razуn.
Она добавила, что Испания имеет меньшую энергетическую зависимость от России, однако подход, «который делается в результате этого прекращения поставок и в том числе газа, заключается в том, что зима будет очень тяжелой».
Как сообщало ИА REGNUM, в Германии каждый второй житель боится замёрзнуть предстоящей зимой из-за уменьшения поставок газа из России.
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