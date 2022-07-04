Благовещенск, 4 июля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Шесть жителей Благовещенска и Архаринского района Приамурья обратились в управление Россельхознадзора с жалобой на укусы пчёл с пасек региона. Владельцы ульев получили предостережения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пчелы

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В том числе один из жителей Благовещенска пожаловался, что из-за пасеки по-соседству боится выходить из дома на свой приусадебный участок — пчёлы очень агрессивны. Выяснилось, что владелец плохо кормит пчёл, цветущих растений рядом нет, они голодны и это становиться причиной их агрессивного поведения. Владельца пасеки предостерегли об отвесности в случае несоблюдения правил содержания пчёл.

«Для остальных владельцев пасек проведены профилактические визиты и направлены информационные письма», — отметили в Россельхознадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Арском районе Татарии был зарегистрирован массовый мор пчел. Насекомых отравили.