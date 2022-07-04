Канберра, 4 июля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз пообещал наращивать военную поддержку правительству Украины во время своего визита в восточноевропейскую страну. Об этом 4 июля сообщил телеканал NineNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Австралия

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Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Альбаниз отметил, что новый пакет военной помощи будет включать 14 бронетранспортеров, 20 машин Bushmaster и несколько беспилотников.

В ближайшее время Канберра передаст Киеву вооружений на общую сумму около 74 миллионов долларов США.

Альбаниз также объявил, что федеральное правительство Австралии введет санкции против еще 16 российских министров и бизнесменов. Эти новые меры поставят под санкции Австралии в общей сложности 843 гражданина РФ.

Отмечается, что визит Альбаниза на Украину состоялся 3 июля после нескольких дней неуверенности в том, примет ли премьер-министр Австралии приглашение украинского президента.