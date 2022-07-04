Бухарест, 4 июля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Румынии официальной подтвердило гибель в Египте румынского туриста от нападения акулы. Об этом 4 июля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Bernard DUPONT Акула

По предварительным данным, инцидент произошел 3 июля на побережье Красного моря. Сообщаться, что хищник атаковал отдыхающего на территории охраняемого пляжа. Проводится расследование обстоятельств трагедии.

Власти Румынии согласовывают со своими египетскими коллегами вопрос возвращения тело погибшего человека на родину.

Напомним, только за последние два дня в египетской акватории Черного моря было зафиксировано два нападения акул на человека.