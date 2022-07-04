Шерегеш, Кемеровская область, , 09:24 — REGNUM Для строительства жилых кварталов и новых гостиничных комплексов в кузбасском посёлке Шерегеш до 2024 года модернизируются системы тепло-, энерго-, водоснабжения и водоотведения, дороги. На это из консолидированного бюджета выделят 3,27 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

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«Мы неоднократно говорили, что перспективы курорта «Шерегеш» огромные. Сейчас идут масштабные стойки, которые помогут курорту выйти на новый уровень, — подчеркнул Цивилёв. — Завершаем строительство очистных сооружений, объект будет сдан уже 1 октября. Мощность — 16 тысяч кубометров в сутки при существующей потребности 9 тысяч кубометров. То есть мы их сделали с большим запасом, ориентируясь на будущее развитие туристического комплекса».

Также ведутся работы по водоснабжению. Реализация проекта позволит подавать в посёлок до 15 тысяч кубометров воды в сутки дополнительно. Подрядчикам поручено сдвинуть сроки и уже сейчас начать проектирование ещё одной новой очереди водоснабжения.