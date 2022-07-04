Донецк, 4 июля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Киевского района Донецка. Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 9:00 с позиций ВСУ в населённом пункте Пески был обстрелян Киевский район Донецка. По городу выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике украинские войска открыли огонь по Александровке.