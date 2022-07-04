* запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 4 июля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар боевик «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелил своего тестя. Как сообщает газета «8 Собх», инцидент произошёл 3 июля в местности Ак-Куча уезда Калафган.

Убийство

Согласно этим источникам, боевик по имени Инамулла арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мотив убийства пока неясен.

Добавим, что в последнее время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершают произвольные аресты, избиения и убийства в ряде провинций.