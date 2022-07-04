Сеул, 4 июля 2022, 09:23 — REGNUM Уровень неодобрения деятельности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля продолжает расти. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные агентства Research View.
Согласно результатам опроса, проведенного с 28 июня по 1 июля среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, деятельностью президента недовольны 51% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 45% участников опроса.
По сравнению с результатами предыдущего опроса, проведённого агентством с 28 по 30 мая, уровень одобрения деятельности главы государства упал на 8%, а уровень неодобрения, напротив, вырос на 11%.
Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.