Сеул, 4 июля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Уровень неодобрения деятельности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля продолжает расти. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные агентства Research View.

(сс) 고려 Юн Сок Ёль (слева)

Согласно результатам опроса, проведенного с 28 июня по 1 июля среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, деятельностью президента недовольны 51% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 45% участников опроса.

По сравнению с результатами предыдущего опроса, проведённого агентством с 28 по 30 мая, уровень одобрения деятельности главы государства упал на 8%, а уровень неодобрения, напротив, вырос на 11%.

Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.