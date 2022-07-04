Владивосток, 4 июля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Приморье продолжаются ремонты в рамках подготовки к отопительному сезону — готовность коммунальной инфраструктуры к зиме превышает 50%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительстве края.

Cap.ru Котельная

Читайте также: В Госдуме предложили заморозить тарифы ЖКХ

Основные работы сейчас сосредоточены на тепловых сетях и котельных: меняются трубы, оборудование. Сейчас самый разгар работ, закончены гидравлические испытания систем отопления.

Уделяется внимание и подготовке жилого фонда. Промываются и опрессовываются внутридомовые коммуникации, ведется их ремонт. Утепление подъездов, лестничных клеток тоже входит в зону ответственности коммунальщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России должно отказаться от повышения тарифов ЖКХ, заморозив их на уровне начала 2022 года и ограничить расходы граждан на оплату коммунальных платежей 15% от их доходов, заявил 1 июля руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов.