Донецк, 4 июля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские войска открыли огонь по Александровке. Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 8:45 зафиксирован удар с позиций в Красногоровке. По Александровке выпущено семь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования открыли огонь по Макеевке и Донецку.