Ростов-на-Дону, , 09:48 — REGNUM Руководство МВД Чечни и СКФО навестило своих сотрудников, получивших ранения при выполнении своего долга в ходе спецоперации в Донбассе. Начальник ГУ МВД РФ по СКФО Сергей Бачурин и министр внутренних дел по Чечне Руслан Алханов побывали в госпитале в Ростове-на-Дону и поблагодарили бойцов за личное мужество, проявленное в ходе исполнения служебных обязанностей.

Награды Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Бойцам были вручены ведомственные награды. Были переданы также награды от главы Чечни Рамзана Кадырова двоим медикам.

«Приказом Министра внутренних дел России медалью «За доблесть в службе» награждены сотрудники специального полка полиции им. Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР — майор полиции Иса Таймусханов и капитан полиции Алихан Дудушев», — говорится в сообщении регионального управления МВД.

Кроме того, получил медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» начальник госпиталя МСЧ МВД по ЧР майор внутренней службы Шамиль Ильясов. Фельдшеру госпиталя МСЧ МВД по ЧР лейтенанту внутренней службы Асхабу Мачигову вручено благодарственное письмо главы Чечни.