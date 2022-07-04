Джакарта, , 09:18 — REGNUM Исследователи призывают Индонезию принять предложение о развитии ядерных технологий, сделанное президентом России Владимиром Путиным во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

Исследователи из отдела международных отношений центра международных стратегических исследований считают, что Индонезия в настоящее время нуждается в ядерных технологиях.

Предложение о сотрудничестве не касается создания ядерного оружия, но может быть связано с технологией атомных электростанций. Индонезия также открыта для возможности восстановления ядерного реактора и его изучения.

Напомним, на сегодняшний день в Индонезии имеется три ядерных реактора, а именно реактор в Бандунге, Джокьякарте и Серпонге.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо привёз в Москву послание от Зеленского для президента России Владимира Путина, однако это не письменный документ.

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