Омск, , 09:17 — REGNUM Следователи организовали проверку по сообщению о повреждении плит на мемориальном комплексе в Омске. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области.

На мемориальном комплексе в честь воинов Великой Отечественной войны подростки повредили плиты. Омск СУ СКР по Омской области

Согласно информации, появившейся в соцсетях, подростки сломали плитку на мемориальном комплексе в честь воинов Великой Отечественной войны в посёлке Лукьяновка.

«В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося и установлены виновные. Действиям неизвестных лиц будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ», — отметили в ведомстве.