* талибов — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 4 июля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Неизвестные боевики утром 4 июля обстреляли автомашину талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе «Нумайрик» города Герат в Афганистане. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

По данным местных источников, в результате инцидента пострадали более 12 человек. Уточняется, что перестрелка продолжалась несколько минут.

Силовики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорят, что нападавшие, которых было три человека, забросали машину гранатами после того, как прострелили шины автомобиля.