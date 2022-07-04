Баку, 4 июля 2022, 09:16 — REGNUM Позиции вооружённых сил Азербайджана у границы были обстреляны с армянской территории. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.
По данным министерства, инцидент произошёл в ночь на 4 июля. Стрельба якобы велась из крупнокалиберного оружия с территории Гехаркуникской области Армении (Баку называет данную территорию «Басаркечярский район»). Под обстрел попали позиции возле населённого пункта Демирчидам Кельбаджарского района.
«Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время ситуация в этом районе стабильна и находится под контролем азербайджанских подразделений.
Стоит отметить, что Баку в последние месяцы регулярно обвиняет армянскую сторону в обстреле азербайджанских позиций. Ереван отрицает подобные заявления.
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